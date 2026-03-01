Klaebo l’invincibile a Falun skiathlon vincente Graz migliore degli italiani

Johannes Hoesflot Klaebo si è imposto nel skiathlon di Falun, confermando la sua posizione di leader nel circuito, mentre il migliore tra gli italiani è stato Graz, che ha concluso la gara con un risultato significativo. Klaebo, già sei volte campione olimpico, ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia in questa disciplina. La competizione si è svolta senza intoppi, attirando l’attenzione degli appassionati di sci di fondo.

Johannes Hoesflot Klaebo, il nome è sempre quello. Il sei volte campione olimpico di Milano Cortina 2026 è trionfatore anche nello skiathlon di Falun, con un tempo finale di 48’41"8 che rispecchia anche il fatto che, quando si tratta di finale di gara, con lui all’interno dello sprint semplicemente non ce n’è. A rientrare non ce la fa nessuno, alla fine dei conti. Ci prova inizialmente Barp a tirare, poi ci provano a rotazione parecchi altri, ma il distacco aumenta esponenzialmente e di fatto la gara si restringe ai sei di testa. Importante lo sforzo di Nyenget, che a tecnica libera prova anche ad andare via a tutti, ma Klaebo è sempre lì e, alla fine, l’esito è inevitabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Klaebo vince lo skiathlon a Milano Cortina 2026: sesto oro olimpico. Graz ottavoJohannes Klaebo firma la prova maschile di skiathlon in Val di Fiemme e sale a sei ori olimpici in carriera.

