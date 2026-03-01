Nelle ultime ore, l’ayatollah Ali Khamenei è stato colpito in un’operazione condotta da Stati Uniti e Israele. L’attacco, che si è svolto a mezzogiorno anziché durante la notte come previsto, ha portato alla decapitazione del leader iraniano. L’operazione è ancora in corso e rappresenta un atto di pressione diretto contro il governo iraniano.

Cia e Israele avrebbero anticipato l’attacco per colpire un vertice segreto. Decisivo il tracciamento di Khamenei e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nelle valutazioni operative Tutti si aspettavano un attacco all’Iran nel cuore della notte e invece americani e israeliani hanno colpito in pieno giorno decapitando, già nelle prime ore di un’operazione ancora in corso, la testa del serpente, l’ayatollah Ali Khamenei. Le intelligence di Washington e Tel Aviv avrebbero aspettato a lungo che si materializzasse un incontro tra alti dirigenti politici e militari della Repubblica Islamica in modo da poterli uccidere tutti nello stesso momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Khamenei individuato dalla Cia". Le ultime ore deall'ayatollah e il piano di Washington e Tel Aviv

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Ore 9.30, missili di Usa e Israele sull'Iran. In serata l'annuncio di Trump: «Abbiamo ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo» |La riposta di Teheran: i droni su Dubai, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...