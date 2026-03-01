Kayode torna in Serie A una big ci prova per la prossima estate

Michael Kayode è uno dei punti di forza del Brentford in questa stagione con il giovane difensore italiano che è diventato famoso in Inghilterra anche per via delle sue potenti rimesse laterali. Autore di un'ottima stagione con la squadra inglese, il laterale è un punto fermo della squadra che al momento è settima in classifica in Premier League, in piena lotta per un posto in Europa in vista della prossima stagione. Il futuro di Kayode potrebbe essere in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Acquistato per circa 18 milioni di euro dalla Fiorentina, il Brentford ha visto raddoppiare il valore dell'esterno italiano che viene seguito con attenzione anche da Gennaro Gattuso che potrebbe puntare su di lui per il nuovo corso che partirà dopo il mondiale della prossima estate.