Juventus pari al 93’ | Gatti gela l’Olimpico e firma il 3-3 contro la Roma

Da thesocialpost.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Olimpico, la partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un punteggio di 3-3. La Juventus ha rimontato due volte, e al 93’ Federico Gatti ha segnato il gol del pareggio con un tap-in. La squadra bianconera cerca di mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di risultato.

Partita folle all’Olimpico. La Juventus rimonta due volte, resta in vita nella corsa Champions e acciuffa la Roma al 93’ con un tap-in di Federico Gatti. Finisce 3-3 dopo novanta minuti di spettacolo, ribaltamenti e tensione pura. Per i giallorossi un’occasione enorme sprecata, per i bianconeri un punto che vale ossigeno e speranza. L’inizio è vibrante. Dopo pochi minuti Pellegrini ha una chance clamorosa su errore di Perin, ma spreca da pochi passi. La Juventus risponde con McKennie e Conceição, in un primo tempo giocato a ritmi altissimi.Al 39’ l’equilibrio si spezza: Wesley controlla al limite, si sistema il pallone e disegna una traiettoria perfetta all’incrocio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

