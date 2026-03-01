La Juventus si prepara a sfidare la Roma all’Olimpico, con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La squadra analizza tre aspetti chiave, ispirandosi alla partita d’andata, per cercare di raggiungere questo risultato. La sfida si preannuncia come un’occasione importante per i bianconeri, che cercano di mettere in campo tutto quello che hanno appreso nelle ultime uscite.

Juventus, le tre chiavi per tentare l'impresa all'Olimpico. Così i bianconeri possono vincere a Roma: i segnali arrivano dalla partita d'andata

Roma-Juventus: come si presentano le squadre rispetto alla partita d’andataSarà una partita delicatissima quella che si giocherà tra Roma eJuventus allo Stadio Olimpico di domenica sera.

Aggiornamenti e notizie su Juventus.

Roma-Juventus alle 20.45: scontro diretto per la Champions, torna Dybala

Probabile formazione della #Juventus. #RomaJuventus #SerieA