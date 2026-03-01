Juve il pericolo stasera si chiama Malen Ma perché non l' hai preso tu?

Stasera la Juventus si trova di fronte a Malen, attaccante olandese che ha dimostrato di essere un elemento decisivo dalla sua occasione alla Roma. La squadra giallorossa ha ottenuto risultati importanti grazie alle sue prestazioni e a un ruolo centrale nel reparto offensivo. La presenza di Malen rappresenta un pericolo concreto per i bianconeri, che devono affrontare un avversario in forma e determinato.

Il colpo di mercato a gennaio lo ha fatto la Roma. Donyell Malen in Serie A ha avuto un impatto straordinario: 5 gol in 6 gare giocate non spiega tutto ma quasi. Gasperini ha avuto ciò che chiedeva, al contrario di Spalletti che un 9 lo ha atteso invano fino all’ultimo giorno del mercato di riparazione. Il discorso regge anche fra gli uomini del mercato, Ottolini ne esce male dal confronto con Massara, ma non tutte le responsabilità si possono addossare sul neo direttore sportivo della Juve, insediatosi a pochi giorni dall’inizio dei lavori e soprattutto vincolato a dei paletti imposti dalle disponibilità finanziarie. La Roma ha preso Malen investendo appena 2 milioni di prestito oneroso, ma garantendo all’Aston Villa un obbligo di riscatto a 25 milioni in caso di qualificazione a qualsiasi competizione europea del prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Temi più discussi: Champions, Atalanta batte Dortmund e passa. Juve vince ma è eliminata; Juventus-Galatasaray: dove vederla (Sky o Prime), orario, probabili formazioni. I playoff di Champions; La Serie A punta Sandro Tonali. Napoli in prima fila, poi Juve e Roma. Pericolo Arsenal; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: Verona-Napoli.

