Joel Embiid ha subito uno stiramento all’obliquo destro, che lo costringerà a fermarsi e a saltare le prossime partite dei 76ers. La sua assenza rappresenta un elemento importante per la squadra, dato che si tratta di una delle figure principali nel roster. La franchigia dovrà fare i conti con questa assenza nelle prossime sfide di campionato.

La situazione di una figura chiave della franchigia è determinante per le prossime sfide: uno stiramento all’obliquo destro coinvolge Joel Embiid, imponendo un periodo di assenza e una gestione attenta del recupero. lo stiramento all’obliquo destro è stato confermato dalle verifiche successive all’episodio accaduto durante la vittoria contro gli Heat, richiedendo valutazioni continue e una pianificazione prudente delle prossime apparizioni in campo. Il centro della squadra, Joel Embiid, non parteciperà alla gara in programma domani a Boston a causa del recupero dall’infortunio all’obliquo destro. Le analisi eseguite ieri hanno convalidato il problema, e la dirigenza ha comunicato che ulteriori rivalutazioni saranno effettuate dopo le due partite casalinghe previste per martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Joel Embiid si ferma: stop per i 76ers

Leggi anche: Joel Embiid salta la sfida dei 76ers contro i Portland Trail Blazers

Embiid e Maxey trascinano i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i Phoenix SunsNel confronto tra i 76ers e i Suns, Joel Embiid ha guidato i padroni di casa con una prova offensiva decisiva, sostenuto da Tyrese Maxey.

Joel Embiid’s Dominance Hits Another Level This Season

Tutto quello che riguarda Joel Embiid.

Temi più discussi: NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di Cleveland; ?Detroit batte OKC nella sfida tra numero 1, San Antonio forza 10; È la notte dei record infranti! San Antonio: e sono undici. Doncic super ma Lakers ko; È la notte dei record infranti! San Antonio: e sono undici. Doncic super ma Lakers ko.

Philadelphia 76ers, almeno tre gare di stop per Joel EmbiidJoel Embiid salterà almeno tre partite a causa di uno stiramento al muscolo obliquo destro. Lo riferisce Derek Bodner di PHLY Sports. Philadelphia giocherà domenica sera a Boston, ... pianetabasket.com

Sixers, Nick Nurse dice di aver visto bene Joel Embiid in allenamentoJoel Embiid, fermo nelle ultime due gare prima dell’All-Star Break per un fastidio al ginocchio destro, salterà anche la sfida di giovedì contro Atlanta. Come riportato da ... pianetabasket.com

Philadelphia 76ers, almeno tre gare di stop per Joel Embiid #NBA | #pianetabasket x.com

Dario - ULTIMA ORA: Joel Embiid vorrebbe di nuovo Ben Simmons nel roster. Embiid ha dichiarato di volere di nuovo un attaccante a due vie che giochi al suo fianco. Si attendono ulteriori dettagli a breve. - facebook.com facebook