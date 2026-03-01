Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Chiari, in provincia di Brescia, a seguito di un incidente stradale mentre viaggiava in motorino. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. La vittima aveva appena iniziato a percorrere la strada.

Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Chiari, in provincia di Brescia. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa si è conclusa contro un palo dell’illuminazione pubblica posizionato sul marciapiede che divide la carreggiata dalla pista ciclabile. L’impatto si è rivelato devastante e non ha lasciato scampo al minorenne. I soccorritori, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno tentato ogni manovra possibile ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe sopraggiunta praticamente sul colpo, rendendo inutili i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, terribile incidente in strada: 14enne muore tragicamente in motorino

Attraversa la strada e muore a 59 anni: terribile incidente a Roma, 22enne scappa poi si costituisceIncidente mortale al Casilino: un uomo di 59 anni è stato investito mentre attraversava la strada.

Terribile incidente in Italia, schianto violento di un tir. Strada chiusa e traffico in tiltUn incidente di forte impatto ha mandato in tilt la viabilità questa mattina lungo uno dei collegamenti più trafficati della Campania.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Live Incidente a Calco sulla SS342, terribile frontale tra un camion e tre auto; Davide Barbieri, liceale 18enne muore nell'incidente in moto: la terribile carambola contro due auto e il palo della luce; Tram deragliato a Milano, i testimoni: Mai visto un incidente così, ho pensato al terremoto.

Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anniTerribile schianto a Frascati dove si sono scontrate auto e moto. Ad avere la peggio il centauro, un 50enne, morto sul colpo. fanpage.it

Terribile incidente, il cantante italiano è morto: la dinamica shockMeccanico e artista emergente perde la vita travolto da un autoarticolato: nuova tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. notizie.it

Genova la SUPERBA A Genova la più antica confetteria d’Italia fa ancora i dolci con le ricette del '700 Attiva in centro dal 1780, Romanengo difende la tradizione autentica della pasticceria genovese. Tanto zucchero, canditi e confetti appresi dagli Arabi e lavo - facebook.com facebook

Padola, si sono conclusi con uno storico doppio oro per l'Italia i mondiali di Winter Triathlon. Disciplina poco pubblicizzata il triathlon invernale è composto da corsa, mountain bike e sci di fondo. Tutto, ovviamente, su percorsi innevati. x.com