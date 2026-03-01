Italia in trasformazione | 6,9 milioni di famiglie solo over 65

In Italia, quasi 6,9 milioni di famiglie sono formate esclusivamente da persone di 65 anni e oltre, rappresentando il 25,9% del totale delle famiglie. Questo dato indica un incremento di nuclei familiari con anziani rispetto al passato. La cifra riflette una tendenza demografica che coinvolge una parte significativa della popolazione italiana. Le statistiche riguardano solo le famiglie composte esclusivamente da over 65.

Quasi 6,9 milioni di famiglie italiane sono composte esclusivamente da persone di 65 anni e oltre, un numero che rappresenta il 25,9% del totale delle famiglie nel Paese. I dati, tratti dal censimento Istat 2023 e resi pubblici il 18 febbraio 2026, mostrano una trasformazione strutturale della vita sociale e abitativa in un contesto di invecchiamento demografico senza precedenti. Questa realtà non è solo un dato statistico, ma un’architettura di relazioni, spazi e bisogni che si riconfigura in tempo reale. Il fenomeno si manifesta con forza nelle aree rurali, dove la quota sale al 28,1%, e si intreccia con una forte propensione alla proprietà immobiliare: l’83,6% di queste famiglie vive in case di proprietà, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Atlante della fame in Italia: 4,2 milioni di famiglie in difficoltà alimentaredi Monica Sozzi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato l’8 gennaio 2026.

Italia 2050: Il Grande Declino Demografico e la Sfida del Rapporto 1 a 1 tra Lavoratori e Pensionati

