Italbasket i 12 convocati di Banchi per la sfida con la Gran Bretagna Diouf escluso

Il ct Banchi ha annunciato i dodici giocatori convocati per la partita tra Italia e Gran Bretagna a Livorno, con Diouf escluso dalla lista. La sfida rappresenta l'inizio di una settimana di competizioni tra le due squadre. La partita si svolgerà a Livorno e sarà decisiva nel calendario della competizione.

Una partita di fondamentale importanza si prepara ad aprire la settimana di competizione tra le due nazionali, con l'Italia che cerca di consolidare la propria posizione nella fase di qualificazione. La sfida si svolgerà in un palazzetto completamente esaurito, confermando l'interesse e la passione che circondano questa competizione. Per l'Italia, il commissario tecnico ha deciso di escludere dalla rosa titolare Momo Diouf, a causa di una persistente problematica al ginocchio sinistro. Sempre a causa di alcune condizioni fisiche, anche Davide Casarin non figura tra i 12 atleti convocati, in seguito a una riacutizzazione della tendinopatia rotulea al ginocchio destro.