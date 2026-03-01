Israele qualificata senza fatica a Limassol Cipro travolta ' inizio

Israele si è qualificata facilmente a Limassol, durante le partite delle qualificazioni europee al Mondiale 2027. La squadra ha affrontato Cipro in casa e ha concluso l'incontro con un risultato convincente, rafforzando la propria posizione nel gruppo. La partita si è svolta senza particolari problemi per Israele, che ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio.

Nel contesto delle qualificazioni europee al Mondiale 2027, Israele impone il proprio ritmo in casa di Cipro, chiudendo con un margine ampio e consolidando una posizione di vantaggio nel Gruppo E. La partita, dominata dall’inizio, non ha mai visto una svolta significativa e il successo ospite è stato sostanzialmente costruito nei minuti iniziali e mantenuto fino al gong finale. Il punteggio di partenza indica subito un chiaro predominio di Israele, con un primo quarto chiuso sul 24-12. La squadra ospite ha gestito il vantaggio incrementandolo nel corso della gara, senza mai consentire a Cipro di riaprire completamente l’incontro. Nel secondo periodo, i padroni di casa hanno tentato un breve scatto con un 6-0 in 29 secondi, spostando l’inerzia dal 27-15 al 27-21, ma non sono riusciti a dare continuità al momento positivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

