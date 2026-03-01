I social manager di un partito politico affermano che la loro squadra di professionisti lavora senza sosta per mantenere l’egemonia sul web, smentendo l’esistenza di strategie segrete o regie oscure. Con un tono che combina ironia, organizzazione e auto-difesa, spiegano che tutto il lavoro si basa su impegno continuo, senza interventi esterni o piani nascosti.

Alberto Di Benedetto e Marina Improta raccontano i segreti del successo social di FdI ma anche dei progetti corsari come il fenomeno “Siete dei poveri comunisti” «Non esistono strategie segrete né regie oscure, ma una squadra di professionisti e un lavoro che non si ferma mai». Alberto Di Benedetto e Marina Improta, rispettivamente responsabile della comunicazione social e social media strategy di Fratelli d’Italia, autori del saggio La battaglia social. I segreti della comunicazione digitale di Fratelli d’Italia (Giubilei Regnani), non hanno dubbi: «Le chiavi del nostro successo sono il Presidente Giorgia Meloni e la crescita di Fratelli d’Italia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Ironia, organizzazione e auto-difesa (col sorriso): l’egemonia sul web s’è destra». Parlano i social manager di FdI

