In Iran, si segnala la morte di Khamenei, mentre Putin ha espresso condoglianze e ha parlato di un diritto violato. Trump ha invece dichiarato che una nuova leadership desidera avviare un dialogo con lui. Nel frattempo, si registrano nuovi attacchi contro Israele, contribuendo ad alzare ulteriormente la tensione nella regione.

La tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. In seguito a una massiccia offensiva aerea, fonti internazionali e media di Stato iraniani hanno confermato la morte del leader supremo, Ayatollah Ali Khamenei, mentre esplosioni e combattimenti continuano a scuotere la regione. La conferma ufficiale della sua uccisione e la risposta armata di Teheran hanno fatto temere un’escalation del conflitto con ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Le forze iraniane hanno lanciato attacchi missilistici contro basi statunitensi e obiettivi israeliani nei paesi del Golfo Persico, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato in città come Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, ucciso Khamenei. Putin: “Condoglianze, diritto violato”. Trump: “Nuova leadership vuole parlare con me”. Nuovo attacco su Israele

Iran, ucciso Khamenei. Putin: “Condoglianze, diritto violato”. Trump: “Nuova leadership vuole parlare con me”La tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e...

Iran, ucciso Khamenei. Putin: ”Condoglianze, diritto violato”. Nuovi attacchi a Teheran, morto anche l’ex presidenteLa tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e...

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Bombe a Teheran Ucciso Khamenei, ecco come potrà reagire quel che resta del regime iraniano; Guerra all'Iran, rasa al suolo la casa di Khamenei. Mosca: aggressione immotivata; Khamenei è morto, uccisi anche capo Pasdaran e alto consigliere; Teheran conferma la morte di Khamenei. I pasdaran minacciano offensiva feroce. Trump: 'Meglio che non lo facciano'. Nuovi attacchi in Iran.

Mosca condanna l'attacco che ha ucciso Khamenei e avverte sulle conseguenze regionaliPutin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Ayatollah Khamenei e la diplomazia russa denuncia l'attacco come violazione del diritto internazionale, avvertendo su rischi umanitari e nucleari ... notizie.it

Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e MaduroLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e Maduro ... tg24.sky.it

#Iran. Il Presidente degli Stati Uniti traccia il bilancio dell'operazione congiunta con Israele: eliminati 48 leader del regime. "Il mondo è più sicuro" - facebook.com facebook

Lo scudo del Golfo contro il regime dell'Iran. Teheran ha colpito sei paesi nella regione. Ma il risultato è stato una coalizione che fino a ieri non esisteva, una nuova piattaforma che può rafforzare gli Accordi di Abramo - @Micol_Fla x.com