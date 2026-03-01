iran trump scommette sul cambio di regime ma scontenta pure alcuni dei suoi

Donald Trump ha annunciato un tentativo di riavvicinamento tra Arabia Saudita, Emirati Arabi e Israele, puntando a promuovere un cambio di rotta nella regione. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra i repubblicani, con alcuni membri che esprimono scetticismo. Tra questi, il senatore Vance si è distinto come uno dei principali oppositori alle recenti strategie dell’ex presidente.

A che cosa punta Donald Trump con l’attacco all’Iran? La domanda non è affatto scontata. Nel video in cui ha annunciato l’avvio dell’operazione militare denominata dal Pentagono «Furia epica», il presidente americano si è mosso su due piani differenti. Da una parte, ha giustificato l’intervento in termini di Realpolitik, parlando della necessità di tutelare gli interessi statunitensi; dall’altra, ha invece evocato motivazioni di natura valoriale. «Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano», ha dichiarato. «L’esercito degli Stati Uniti ha intrapreso un’operazione massiccia e continuativa per impedire a questa dittatura radicale e malvagia di minacciare l’America e i nostri interessi fondamentali per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

