Teheran si divide tra momenti di celebrazione e di lutto dopo la notizia della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Alcuni cittadini si sono radunati per festeggiare, mentre altri piangono la perdita. La città mostra due facce distinte, rappresentando due emozioni opposte che si manifestano contemporaneamente nelle ore successive all’annuncio. La situazione riflette la polarizzazione presente nella capitale iraniana.

Due facce della stessa Teheran. Una festeggia, l'altra piange. Due Iran opposti, inconciliabili, sono esplosi nelle ore successive all’annuncio dell’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei. Se nelle piazze di alcune città migliaia di persone hanno ballato, urlato e acceso fuochi d’artificio, negli studi della televisione di Stato, invece, un conduttore in lacrime interrompeva la diretta incapace di trattenere la disperazione. È questa l’istantanea più emblematica di un Paese spaccato dopo trentasei anni di dittatura della Guida Suprema. Video diffusi sui social e rilanciati dai media internazionali mostrano folle radunate soprattutto nei quartieri periferici di Teheran, Mashhad e Shiraz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran spaccato in due: festeggiamenti e lutto dopo la morte dell'Ayatollah

