Iran Lorenzo Fontana all' AGI | L' Italia punti a una stabilità nell' area Penso a chi ades

AGI - C'è preoccupazione, ma la priorità per l'Italia è puntare alla stabilità nell'area. Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana commenta con l'AGI la situazione internazionale dopo l'attacco all'Iran, richiamando l'attenzione soprattutto sulle conseguenze umanitarie del conflitto: "Quando c'è una guerra ci sono sempre piccoli, bambini, giovani. E soprattutto per questo motivo l'auspicio è di trovare al più presto una soluzione diplomatica". "Ieri - ha proseguito Fontana - mi hanno chiamato alcune persone che hanno un figlio, un parente, un nipote che si trova a Dubai o in altre zone in cui adesso c'è questo conflitto molto preoccupante. 🔗 Leggi su Agi.it

