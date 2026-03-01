iran le bombe contro il regime scatenano la festa in piazza

A Milano, più di 200 persone si sono riunite in piazza, sventolando la bandiera iraniana e gridando slogan come «lunga vita allo Scià». Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno mostrato figure di topi impiccati, in segno di protesta contro il regime iraniano. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i presenti che hanno espresso la loro opinione attraverso simboli e cori.

A Milano è esplosa la festa tra gli iraniani, con oltre 200 persone che hanno sventolato la bandiera iraniana, hanno scandito gli slogan «lunga vita allo Scià» e hanno mostrato topi impiccati in irrisione a Ali Khamenei. In effetti l’Associazione Italia Iran la manifestazione la aveva convocata contro centro culturale Imam Ali di via Valsolda. «Questo è un centro religioso dove stanno festeggiando il mese del Ramadan, mentre il loro leader, Ali Khamenei, è responsabile dell’uccisione di centinaia di migliaia di nostri fratelli e sorelle in Iran», ha commentato la vicepresidente dell’Associazione Mojdeh Karimi. «Questo non lo accettiamo perché loro si presentano come un centro culturale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

