Iran la comunità iraniana a Roma festeggia la morte di Khamenei

A Roma, la comunità iraniana ha organizzato una manifestazione di festa in strada, con decine di persone presenti. La celebrazione è caratterizzata da balli, canti e brindisi con bottiglie di spumante aperte pubblicamente. Le scene si sono svolte nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti e creando un’atmosfera di festa spontanea. La protesta si è concentrata sulla notizia della morte di Khamenei.

Scene di festa nel cuore di Roma, dove decine di persone della comunità iraniana si sono ritrovate in strada per celebrare, tra balli, canti e brindisi con bottiglie di spumante stappate in piazza. Accanto a loro anche esponenti della comunità israeliana, presenti con le bandiere di Israele, in un momento condiviso che ha unito simbolicamente le due comunità. Per molti dei presenti, una giornata da vivere come segno di speranza e liberazione, ma anche di memoria: durante i festeggiamenti è stato ricordato il sacrificio delle migliaia di vittime del regime guidato da Ali Khamenei. Tra musica, slogan e bandiere, la piazza si è trasformata così in uno spazio di celebrazione e riflessione, in cui alla gioia si è affiancato il ricordo di chi ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

