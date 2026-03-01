iran khamenei ucciso dai raid usa e israeliani

L'Iran ha dichiarato 40 giorni di lutto dopo che il leader supremo è stato ucciso durante raid condotti dagli Stati Uniti e Israele. Le forze militari iraniane hanno risposto annunciando che le attività di lutto dureranno oltre un mese. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di lanciare un'operazione considerata

Dopo l’annuncio di Trump arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i Pasdaran minacciano l’operazione “più feroce” della storia contro Israele e le basi statunitensi. Lanciati missili durante la notte su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale. Bloccato nell’Emirato il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio. I pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato oggi che lanceranno l’operazione “più feroce” della storia contro Israele e le basi statunitensi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: “Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran”, ma Teheran smentisce i media israeliani

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

La tv di Stato iraniana: Khamenei è morto. Applausi a Teheran. Sull’account X dell’ayatollah: Pace su di luiLa Guida suprema uccisa da un raid israeliano a Teheran. L’annuncio di Trump e Netanyahu, poi la conferma. Il corpo recuperato sotto le macerie. Morti con lui anche figlia, genero, nuora e nipote ... quotidiano.net

Iran, Khamenei ucciso nei raid di Usa e Israele: ora il rebus successioneTrump lo aveva detto che lo scopo di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, quindi la Guida suprema del regime Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei raid sul Paese. tgcom24.mediaset.it

La caduta del turbante. Attacco di Usa e Israele all'Iran, morto Khamenei Quando Pahlavi spingeva Trump e l'ex Mossad scommetteva sull'attacco imminente

"Se andrà come in Venezuela l’Iran decapitato verrà consegnato agli stessi che lo governavano. Per un cambio di regime serve l’appoggio dell’esercito. La popolazione è divisa. Il maggior incasso politico è per Netanyahu." @DavideGiac #nonstopnews x.com