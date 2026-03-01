Iran il regime si è preparato alla morte di Khamenei E agli Usa manca un piano

Il regime iraniano si sta preparando alla possibile morte di Khamenei, mentre gli Stati Uniti sembrano non avere ancora un piano definito in merito. L’analista di Medio Oriente, docente alla Sapienza di Roma, ha commentato che l’eliminazione del leader iraniano non garantisce automaticamente un cambio di regime, sottolineando la complessità della situazione senza trarre conclusioni definitive.

Alessia Melcangi, analista esperta di Medio Oriente e docente alla Sapienza di Roma, l’eliminazione di Ali Khamenei può portare a una svolta del regime iraniano? “Non è assolutamente detto che con l’uccisione del leader iraniano ci sia come conseguenza diretta un cambio di regime. La Repubblica islamica da tempo si è preparata al peggio anche su questo aspetto”. Cosa significa? “La Guida suprema Khamenei ha già fatto preparare un piano in caso di morte. Si parla di un nuovo sistema basato su un triumvirato composto da personalità politiche e non religiose. In sostanza una svolta di moderazione”. (FILES) Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei adjusts his eyeglasses during a press conference after casting his ballot for the parliamentary runoff elections in Tehran on May 10, 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Aprendo il Consiglio di Sicurezza straordinario di oggi sull'Iran, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto che "stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'azione militare comporta il rischio di in - facebook.com facebook

