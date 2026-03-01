iran governo italiano in fermento la sinistra balbetta

Ieri sera a Palazzo Chigi si sono riuniti i dirigenti dell’intelligence e i rappresentanti del governo italiano, con l’obiettivo di discutere della situazione in Iran. Durante l’incontro è stata ribadita la volontà di promuovere iniziative diplomatiche e di mantenere alta l’attenzione sulla questione. La discussione si è svolta in un clima di fermento, mentre la sinistra sembra mostrare incertezza nelle posizioni espresse.

Prima una call al mattino, poi un vertice a Palazzo Chigi. L’esecutivo ha appreso dell’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti a Teheran di ieri mattina solo ad operazione avvenuta. Lo ha rivelato il vice premier Matteo Salvini, mentre da Berlino il cancelliere Friedrich Merz ha fatto sapere che la Germania era stata avvertita. La riunione a Palazzo Chigi si è svolta alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini e dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari in colloquio anche con i vertici dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Laverita.info

