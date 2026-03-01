Iran festeggiamenti a Karaj dopo l’annuncio della morte di Khamenei

Il 28 febbraio, a Karaj in Iran, sono state diffuse immagini che mostrano celebrazioni dopo l’annuncio della morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema. La notizia è arrivata in seguito agli attacchi aerei israeliani e statunitensi sul territorio. Le immagini catturano momenti di gioia tra la popolazione locale, che ha reagito con festeggiamenti in strada.

