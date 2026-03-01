Iran dalle illusioni del 1979 all' errore strategico fatale | così la rivoluzione ha divorato i propri figli

In Iran, le proteste degli studenti e delle periferie sono aumentate in risposta alle repressioni recenti. La rivoluzione del 1979 ha portato al rovesciamento dello scià e alla nascita di un nuovo regime, ma le tensioni interne persistono. Le autorità hanno risposto con misure dure contro manifestanti e attivisti. La situazione si evolve tra scontri e repressioni, mentre le voci di dissenso si fanno sempre più forti.

La rivoluzione iraniana del 1979 nasce con una promessa di riscatto. Contro un'autocrazia modernizzatrice ma repressiva; contro l'umiliazione nazionale inflitta nel 1953 dal colpo di Stato che aveva rovesciato il premier Mossadeq (con appoggi angloamericani); contro una monarchia percepita come succube dell'Occidente. L'ayatollah Khomeini rientra dall'esilio accolto da milioni di persone. Parla il linguaggio della spiritualità contro il materialismo occidentale. Molti vogliono credere che sia l'alba di un ordine più giusto. Una élite europea s'innamora di lui, come dimostrano i reportage del filosofo marxista Michel Foucault apparsi sul Corriere di allora.