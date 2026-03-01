Iran così il pacifista Trump è diventato il presidente della guerra | nel secondo mandato ha lanciato 8 attacchi militari

Durante il suo secondo mandato, il presidente ha ordinato otto attacchi militari, nonostante si fosse descritto come un pacifista e avesse promesso di ridurre i conflitti e di evitare l'intervento in regimi stranieri. In passato, aveva dichiarato di voler terminare le guerre e di fermare la corsa a rovesciare governi all'estero, ma i fatti mostrano un quadro diverso rispetto alle sue promesse iniziali.

Si era definito “il presidente della pace“, aveva promesso di non iniziare nuovi conflitti – anzi, di terminarli – e di interrompere “la corsa a rovesciare regimi stranieri“. Ma a dieci anni dalla sua prima elezione al grido di “America first”, Donald Trump “ha scelto di diventare il presidente della guerra, diventando sempre più desideroso di esercitare il proprio potere oltreoceano”. Lo scrive il New York Times in un commento firmato dal corrispondente dalla Casa Bianca Peter Baker, in cui si sottolinea che il bombardamento dell’Iran di sabato è l’ottava azione militare contro uno Stato straniero ordinata da Trump nel suo secondo mandato.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, così il “pacifista” Trump è diventato il “presidente della guerra”: nel secondo mandato ha lanciato 8 attacchi militari Stallo nel dialogo con l'Iran. "Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso"Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per... Iran, media: “I militari hanno avvertito Trump sui rischi di una guerra prolungata”. Il tycoon: “Falso, sarebbe una vittoria facile”L’avvertimento delle alte gerarchie militari è chiaro: attenzione ad aprire una guerra di lungo periodo contro l’Iran perché comporterebbe costi... Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026 Una raccolta di contenuti su Iran. Discussioni sull' argomento Teheran, ore 9.30: così è iniziato l'attaco di Usa e Israele contro l'Iran; Usa-Teheran ancora una guerra Manifestazione pacifista in centro Presidio con bandiere iraniane. Teheran, ore 9.30: così è iniziato l'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. Il diluvio di bombe, poi l'annuncio di Trump su Khamenei: «È morto»L’operazione «Roaring Lion», leone che ruggisce, comincia come guerra preventiva contro il rischio Iran Dal nostro inviato La aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in p ... corriere.it Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimePoco dopo le 8 è arrivato il messaggio di allerta a tutti gli israeliani in vista delle possibili risposte iraniane ... lastampa.it Alla luce dell'escalation militare in Iran e nella regione, si raccomanda ai connazionali presenti negli Emirati Arabi Uniti di esercitare massima cautela negli spostamenti, di rimanere in luoghi riparati, evitando in particolare di avvicinarsi ad installazioni militari - facebook.com facebook #Iran, le armi russe (inefficaci contro i missili Usa) vendute poco prima dell'attacco: il flop dei sistemi di difesa Verba x.com