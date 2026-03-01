Iran colpito e decapitato | già uccisi 48 capi Meloni sente i leader internazionali e informa Mattarella

L'Iran ha subito dieci attacchi a Teheran in un solo giorno, dopo una prima ondata di violenze sabato. Finora sono stati uccisi 48 leader e decapitati numerosi capi. La premier italiana ha contattato i leader internazionali e ha informato il presidente della Repubblica sulla situazione. La regione si trova in uno stato di tensione crescente a causa di questi eventi.

Dieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le teste pensanti dei vertici militari, ma anche l’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ucciso nei raid degli Stati Uniti e di Israele, insieme a tre guardie del corpo. “Nell’operazione congiunta Usa-Israele contro l’Iran sono stati uccisi 48 leader in un colpo solo”, ha annunciato il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a conoscenza di quanti obiettivi manchino ancora. Al momento, la reazione iraniana è improduttiva, e del resto, data la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran colpito e decapitato: già uccisi 48 leader, tra loro anche il feroce ex presidente AhmadinejadDieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le...

