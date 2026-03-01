Iran alzati i livelli di protezione agli obiettivi sensibili a Firenze

La prefettura di Firenze ha comunicato l’aumento delle misure di sicurezza attorno ad alcuni obiettivi considerati sensibili in città. Questa decisione è stata presa in risposta ai recenti attacchi militari condotti da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Le nuove misure prevedono un incremento delle misure di tutela e di vigilanza nelle aree considerate a rischio.

La prefettura di Firenze ha annunciato l'innalzamento dei livelli di protezione sugli obiettivi potenzialmente sensibili in città a seguito dell'attacco militare di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Per oggi pomeriggio, domenica 1° marzo, alle ore 17:30 Arci Firenze ha convocato una manifestazione, con partenza da piazza Goldoni, contro l'attacco di Usa e Israele nei confronti dello Stato iraniano. Hanno già aderito numerose sigle fiorentine. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Iran, presidio in centro a Firenze: "Situazione drammatica. Viva lo Scià, torni Pahlavi" VIDEO - FOTO “Chiarisca i rapporti con il Politeama”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Guerra in Iran: obiettivi sensibili israeliani e Usa blindati a Firenze e Pisa. I piani delle prefettureLa prefettura di Firenze ha fatto innalzare l’attenzione sugli obiettivi sensibili a seguito dell’intervento militare in Iran.

Leggi anche: Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate

Una selezione di notizie su Iran

Argomenti discussi: La cautela dei leader europei sull’attacco all’Iran. Berlino informata, Roma no.

La cautela dei leader europei. Berlino informata, Roma noMacron, Merz e von der Leyen non intervengono per fermare Washington. La reazione dei pasdaran fa temere attacchi alle sinagoghe. Alzati i livelli di sicurezza ... repubblica.it

Iran, la rete di 'proxy' per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco TrumpSe Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete di proxy in Medio Oriente, ma anche in Europa. E' su questo scenari ... adnkronos.com