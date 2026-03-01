Oggi si parla di una novità che riguarda i dispositivi Apple: iPhone e iPad sono ora in grado di gestire segreti NATO, un risultato che nessun altro smartphone era riuscito a raggiungere finora. Questa capacità permette ai dispositivi di proteggere informazioni sensibili secondo gli standard dell’Alleanza Atlantica, aprendo nuovi orizzonti nella sicurezza digitale. La notizia si inserisce nel panorama delle innovazioni tecnologiche più recenti.

Ci sono traguardi tecnologici che ridefiniscono i confini del possibile. Quello annunciato oggi da Apple è uno di questi: iPhone e iPad sono diventati i primi e unici dispositivi consumer al mondo certificati per gestire informazioni classificate della NATO fino al livello restricted, senza richiedere software speciali o configurazioni particolari. Nessun altro smartphone o tablet disponibile sul mercato ha mai ottenuto un riconoscimento di questa portata. La certificazione arriva dopo un processo di valutazione rigoroso condotto dall’Ufficio Federale per la Sicurezza dell’Informazione tedesco, il BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - iPhone e iPad ora gestiscono segreti NATO: nessun altro smartphone ci è mai riuscito

