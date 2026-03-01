Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. Durante un'intervista, ha dichiarato che non si limita a parlare di matrimoni e famiglie tradizionali, ma considera già famiglia anche due persone che si promettono qualcosa durante un viaggio. La sua vittoria ha portato molte persone a iniziare a ballare e ascoltare il brano.

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con la sua Per Sempre Sì. Molti hanno cominciato a ballarla e a canticchiarla fin dalla prima esibizione, ma c’è chi storce il naso: alcuni gridano alla “povertà del testo”, altri vanno sul classico “una banale canzonetta” e c’è chi dice che la frase “per sempre sì” sia inquietante da dire, in qualsiasi relazione. Come la vede Sal Da Vinci? “Io parlo dell’amore in generale”. “Io non parlo solo dei matrimoni tradizionali, non parlo solo di quelli. Io parlo dell’amore in generale. E quando parlo di famiglia non intendo sempre la famiglia tradizionale e sempre e solo con i figli. Io parlo di due persone messe insieme che fanno un viaggio, si promettono, per me è già famiglia”, le parole del cantautore napoletano durante una delle conferenze stampa sanremesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io non parlo solo di matrimoni e famiglie tradizionali. Due persone insieme che fanno un viaggio, o meglio si promettono, per me è già famiglia”: così Sal Da Vinci su “Per sempre sì”

“Quando si pensa ai nonni si pensa sempre a vecchietti un po’ attempati ma oggi è cambiato tutto. Io ho fatto i figli leggermente prima, sono un nonno un po’ più figo”: Sal Da VinciIl cantante napoletano racconta la sua canzone: "È importante restare umani nelle promesse" e si prepara a duettare con Michele Zarrillo Sal Da Vinci...

