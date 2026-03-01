Invasione islamica | è Carpi ma sembra Islamabad

Un gruppo di giovani pachistani incontrati a Carpi, in provincia di Modena, ha espresso apprezzamento per il leader iraniano Khamenei, definendolo un

Nella cittadina emiliana c’è una delle più grandi comunità di pachistani. Che vivono come se fossero nel loro Paese. Tra moschee, imam, nozze combinate e bambini già indottrinati. «Khamenei è un bravo uomo. È il nostro leader». A dirlo è un gruppo di giovani pachistani incontrati a Carpi, in provincia di Modena. Qui, in poche centinaia di metri, si concentrano sette moschee, quasi tutte legate alla loro comunità. Afzaal e i suoi amici passeggiano con abiti tradizionali lungo la piazza. Per molti abitanti è un’immagine ormai familiare. Può piacere o meno. «I vostri abiti sono scomodi», dicono sorridendo. Per parlare usiamo un traduttore sul telefono: l’italiano non lo conoscono. 🔗 Leggi su Panorama.it

