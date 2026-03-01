Inter in fuga? La lotta Champions anima la A | Lukaku Cesc e gli altri assi nella manica delle big

La corsa ai posti in Champions League si accende con l'interessante scontro tra squadre di vertice. Il Napoli ottiene una vittoria importante grazie a Lukaku, mentre il Como continua a mostrare progressi e il Milan si trova a dover monitorare le inseguitrici. La lotta per le prime quattro posizioni si fa sempre più intensa, coinvolgendo diverse formazioni che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Il doppio compito dell’Inter prevedeva una reazione all’eliminazione in Champions League e l’alleggerimento della settimana che porta al derby. Il successo sul Genoa, subito abbellito dal gol al volo di Dimarco, viene archiviato dal punto di vista statistico come l’ottava vittoria consecutiva in campionato, ma l’aspetto del morale conta molto di più, perché l’obbiettivo adesso è lo scudetto prima possibile, senza farsi mettere nei guai dalla stanchezza di fine stagione. Con tredici punti di vantaggio, e mal che vada oggi saranno pur sempre dieci, la gestione delle emozioni e dei dubbi rimane meno ossessiva. Un derby banalmente non avrebbe bisogno di motivazioni extra, ma quello di domenica può essere caricato di significati proprio per recidere ogni possibilità di recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli-Juve, Conte punta su due ‘assi nella manica’ per stravolgere la partitaIl Napoli si trova ad affrontare la Juventus in un momento cruciale della stagione.

