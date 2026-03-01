Inter Genoa i retroscena delle dichiarazioni di Chivu nel post partita

Dopo la partita tra Inter e Genoa, sono state rilasciate dichiarazioni da parte di Chivu nel post partita. La discussione si è concentrata sui commenti dell’allenatore e sulle sue osservazioni riguardo alla prestazione della squadra e agli episodi chiave dell’incontro. La partita si è conclusa con le parole di Chivu che hanno attirato l’attenzione dei media sportivi.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Parole forti e destinate a far discutere quelle pronunciate da  Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora  allenatore dell’Inter, al termine della gara vinta contro il  Genoa. Il tecnico dei  nerazzurri  non ha nascosto il proprio disappunto per le critiche ricevute ultimamente, evidenziando una presunta disparità di trattamento mediatico nei confronti del suo gruppo. Le dichiarazioni di Chivu nel post-partita. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport  (fonte primaria della notizia),  Chivu  ha lanciato un chiaro messaggio all’ambiente:  “I miei ragazzi si mettono sempre in discussione, anche perché tanto non basta mai, visto quello che si crea ogni volta intorno all’Inter”. 🔗 Leggi su Internews24.com

