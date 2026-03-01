Inter Chivu vince e sbrocca | Qua da 5 anni

Durante la partita tra Inter e Genoa, Cristian Chivu ha espresso il suo disappunto, parlando a lungo prima e dopo il match. La vittoria dell’Inter per 2-0 ha portato il tecnico a sfogarsi pubblicamente, rivolgendo parole dure dopo aver visto la squadra conquistare un risultato che porta il suo totale a +13 in classifica. La serata si conclude con le dichiarazioni del tecnico.

Prima le parole, poi i numeri. Prima lo sfogo, poi il +13. La serata dell' Inter contro il Genoa si apre e si chiude con la voce di Cristian Chivu, che dopo il 2-0 di San Siro sceglie di togliersi qualche sassolino. "Lo scudetto non è vinto, mancano ancora 33 punti: dobbiamo continuare a marciare". Nessuna euforia, nonostante il vantaggio momentaneo di 13 lunghezze sul Milan. L'allenatore nerazzurro predica calma e soprattutto rivendica rispetto: "I miei ragazzi si mettono sempre in discussione. Ma tanto non basta mai: su di noi si fa una narrativa lontana dalla realtà, non va mai bene niente e non ci vengono mai dati meriti da cinque anni". Parole nette, che arrivano dopo l'eliminazione europea contro il Bodo Glimt e che raccontano una tensione percepita all'esterno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

