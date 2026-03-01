Inter a testa alta contro il Genoa | nessuna perdita di identità ma il Derby darà le risposte

Allo stadio di San Siro, l’arbitro Fabbri ha fischiato la fine del match tra Inter e Genoa, valido per la 27ª giornata di Serie A, consegnando la vittoria ai nerazzurri. La partita si è conclusa al 95°, con la squadra di casa che ha mantenuto la propria identità senza perdere terreno. Il prossimo derby fornirà ulteriori risposte sulla stagione delle due squadre.

L'Inter vince contro il Genoa e si porta a +10 dal Milan: la batosta in Champions League non sembra aver demoralizzato gli uoini di Chivu, ma tutto passerà dal prossimo Derby di Milano Al 95' nello stadio di San Siro, l'arbitro Fabbri con un triplice fischio consegna la vittoria all'Inter nella sfida contro il Genoa valida per la 27ª giornata di Serie A. Con due reti, firmate da Dimarco e...

Genoa a testa alta sconfitto dall'Inter (2-0); ottima gara tra i pali di Bijlow. Ora obiettivo Roma che arriva domenica prossima a Marassi.

Genoa battuto a testa alta a San Siro dall'Inter (2-0). Arbitraggio di Fabbri non all'altezza, cartellini lato neroazzurro inesistenti…Troppo forte l'Inter per il Grifone, che di fronte ai neroazzurri a San Siro gioca con molto ordine ma non può evitare di subire uno splendido gol a metà primo tempo da Dimarco, che trafigge l'incolpe...

"Contro l'Inter non sarà decisiva come punti ma il derby è sempre una partita speciale. Una partita personale per noi. Arriveremo lì con tutto il rispetto dell'Inter, che è una grande squadra, ma andremo lì per cercare un buon risultato. Il derby è una partita molto..."

Rafa Leao: "Il Derby con l'Inter è una partita da vita o morte. Ai miei compagni chiedo di impegnarsi al massimo domenica e di prenderla sul personale. La settimana del Derby si sta in casa con la famiglia e non si esce."