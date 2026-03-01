Insegue il missile con lo smartphone fino all’impatto | il video del contrattacco iraniano in Qatar

Un video proveniente dal Qatar mostra un uomo che insegue un missile con lo smartphone fino all’impatto, documentando così l’ultima azione militare in quella regione. Le immagini catturano il momento mentre il missile si avvicina e colpisce, fornendo una testimonianza visiva diretta di quanto sta accadendo in quella zona. La scena si inserisce in un quadro di crescente tensione tra le parti coinvolte.

Le immagini che arrivano dal Qatar documentano l’escalation militare in corso. In un video che sta facendo il giro dei social, un uomo riprende con il proprio smartphone la caduta di un missile iraniano (o di un grosso frammento di intercettazione) che precipita con una traiettoria irregolare sopra un centro abitato. L’episodio si inserisce nel quadro dei contrattacchi partiti dall’Iran dopo l’offensiva congiunta guidata da Stati Uniti e Israele. Il filmato, della durata di pochi secondi, è una testimonianza diretta del panico dei cittadini qatarioti. L’autore del video insegue il percorso dell’oggetto tra le strade, documentando la discesa della sagoma scura che punta verso il suolo. 🔗 Leggi su Open.online

