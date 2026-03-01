Inferno Dubai Andrea Vento | Abbiamo paura Ci spostiamo un Emirato più sicuro

Andrea Vento, agente di viaggio e influencer, sta condividendo sui social le sue esperienze in seguito agli attacchi missilistici dell’Iran su Dubai. Nel suo racconto, descrive la paura tra i residenti e le persone in viaggio, evidenziando come molti stiano cercando di spostarsi verso altri Emirati considerati più sicuri. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione attuale in città.

L'agente di viaggio e influencer da tempo trasferitosi per lavoro a Dubai racconta queste ore drammatiche dopo l'attacco iraniano Il noto agente di viaggio e influencer Andrea Vento sta raccontando sui social in queste ore drammatiche quando sta accadendo a Dubai dopo gli attacchi missilistici dell'Iran. “È stata una notte intensa. Abbiamo dormito un paio d'ore. Siamo in panico e abbiamo ansia. Ci spostiamo in un altro Emirato per sicurezza. Con mia moglie, i miei figli e alcuni amici stiamo andando a Fujairah dove la situazione potrebbe essere più tranquilla. Abbiamo paura. La notte più lunga della mia vita. W Dubai, resisti”, spiega in un video pubblicato su Facebook, Vento, da tempo trasferitosi per lavoro a Dubai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Eurolega, Milano non regge il ritmo di Dubai: l’Emirato si impone 99-92

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: «Non abbiamo sempre trionfato, questo ci ha reso umane: abbiamo vinto, abbiamo perso, ci siamo rimboccate le maniche e ci abbiamo riprovato»Quello di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè è stato un binomio perfetto fatto di molti successi che hanno dato loro grande popolarità e di qualche...