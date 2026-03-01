Indipendenza economica e prevenzione | il ruolo dell’educazione finanziaria nel sistema antiviolenza convegno a Montecitorio

Giovedì 5 marzo, a partire dalle 10.30, si terrà presso la Sala della Lupa di Montecitorio il convegno intitolato “Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell’educazione finanziaria nel sistema antiviolenza”. L’evento vede la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali che discuteranno di come l’educazione finanziaria possa contribuire a rafforzare l’indipendenza economica e prevenire le violenze.

ROMA – Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno "Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell'educazione finanziaria nel sistema antiviolenza". Si prevede nell'occasione un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Tra gli interventi in programma ci sarà anche quello dell'ex ministra del Sud Mara Carfagna, oggi deputata nelle file di Noi Moderati. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.