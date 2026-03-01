Incidente sulle piste sciatrice 19enne si schianta contro un albero | soccorsi con l’elicottero

Una sciatrice di 19 anni è rimasta coinvolta in un incidente sulle piste di Campocatino, nel frusinate, quando si è schiantata contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito la giovane all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con un’autoambulanza e un elicottero. La ragazza è stata assistita dopo l'impatto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

E’ accaduto a Campocatino; l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Lazio; la ragazza è stata portata all’ospedale Goretti di Latina per tutti gli accertamenti E’ stata portata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina la giovane di 19 anni soccorsa sulle piste di sci di Campocatino, nel frusinate, dopo un incidente. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 28 febbraio, rendendo necessario l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Lazio. L’allarme è scattato proprio nel tardo pomeriggio in seguito al quale si sono mobilitati i tecnici del Cnsas Lazio che si sono diretti verso Campocatino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Incidente sulle piste di Campocatino, sciatrice si schianta contro un albero. Salvata con l'elisoccorsoFine settimana di emergenze e lavoro incessante per i soccorritori del CNSAS (Soccorso alpino e speleologico) sulle nevi ciociare. Grave incidente sulle piste dei Piani di Bobbio: donna soccorsa con l'elicotteroSerio incidente sulle piste da sci si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della... Una raccolta di contenuti su Incidente. Temi più discussi: Matilde Lorenzi, chi era la promessa dello sci azzurro ricordata da Federico Tomasoni alle Olimpiadi: l'incidente in pista in Alto Adige, la morte e l'inchiesta sulla sicurezza; Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia e viene trasportata al Gemelli in elisoccorso; Bambina scivola dalla seggiovia a Piancavallo: il papà non riesce a bloccarla e lei cade sulla rete; David Beckham, cavaliere sulle piste: soccorre una sciatrice caduta a Courchevel. Due incidenti sulle piste nel Frusinate, sciatori trasferiti in elicotteroDue gravi incidenti sono stati registrati a distanza di poche ore nella stazione sciistica di Campocatino, nel cuore dei Monti Ernici, in provincia di Frosinone. Il primo incidente ha riguardato un ba ... rainews.it Brutta caduta sulla pista: elitrasportato sciatore 13enneTredicenne cade sulla pista Lavaman al Monte Bondone: trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. nordest24.it Incidente nel primo pomeriggio a Gemona. Un'auto ha sbandato finendo contro un muro di cinta e successivamente ruote all'aria. All'interno un ferito estratto dai vigili del fuoco. - facebook.com facebook La procura di Milano sta cercando di capire se l’incidente sia stato causato anche da un guasto sul nuovo modello x.com