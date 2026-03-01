Incidente sulla neve bimbo di 10 anni sugli sci si schianta contro il ghiaccio | elitrasportato a Roma

Un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulle piste da sci di Campocatino, dove si è schiantato contro il ghiaccio. Soccorritori sono intervenuti rapidamente, e il ragazzino è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Bambino Gesù di Roma. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un giro sulle piste da sci.

Incidente sugli sci in val Pusteria: bimbo di 10 anni in terapia intensiva all’ospedale di BolzanoUn grave incidente si è verificato nella tarda mattinata del 2 febbraio sulle piste da sci del Monte Elmo, in val Pusteria.

Snoop Dogg debutta sugli sci a 54 anni: chi è la campionessa che lo ha guidato sulla neveSnoop Dogg, 54 anni, icona globale dell’hip hop e uno dei volti più riconoscibili della cultura pop mondiale, è diventato protagonista inaspettato...

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia e viene trasportata al Gemelli in elisoccorsoIncidente sulla neve a Campo Felice, provincia de L'Aquila. Le condizioni della piccola non desterebbero preoccupazioni ... romatoday.it

