Incidente sulla neve bimbo di 10 anni sugli sci si schianta contro il ghiaccio | elitrasportato a Roma

Un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulle piste da sci di Campocatino, dove si è schiantato contro il ghiaccio. Soccorritori sono intervenuti rapidamente, e il ragazzino è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Bambino Gesù di Roma. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un giro sulle piste da sci.