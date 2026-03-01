Incidente sulla neve bimbo di 10 anni sugli sci si schianta contro il ghiaccio | elitrasportato a Roma
Un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulle piste da sci di Campocatino, dove si è schiantato contro il ghiaccio. Soccorritori sono intervenuti rapidamente, e il ragazzino è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Bambino Gesù di Roma. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un giro sulle piste da sci.
Terribile schianto ieri a Campocatino sulle piste da sci: un bimbo è stato elitrasportato al Bambino Gesù. Nel pomeriggio, un altro incidente per una ventenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sugli sci in val Pusteria: bimbo di 10 anni in terapia intensiva all’ospedale di BolzanoUn grave incidente si è verificato nella tarda mattinata del 2 febbraio sulle piste da sci del Monte Elmo, in val Pusteria.
Snoop Dogg debutta sugli sci a 54 anni: chi è la campionessa che lo ha guidato sulla neveSnoop Dogg, 54 anni, icona globale dell’hip hop e uno dei volti più riconoscibili della cultura pop mondiale, è diventato protagonista inaspettato...
Approfondimenti e contenuti su Incidente.
Temi più discussi: Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia e viene trasportata al Gemelli in elisoccorso; Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: volo di sei metri. Ricoverata in prognosi riservata; Incidente in pista, un bambino e un 38enne soccorsi sulla Super Panoramica a Corteno Golgi; Bambina di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice: trasferita in elisoccorso al Gemelli di Roma.
Incidente sulla neve, bimbo di 10 anni sugli sci si schianta contro il ghiaccio: elitrasportato a RomaTerribile schianto ieri a Campocatino sulle piste da sci: un bimbo è stato elitrasportato al Bambino Gesù. Nel pomeriggio, un altro incidente per una ventenne. fanpage.it
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia e viene trasportata al Gemelli in elisoccorsoIncidente sulla neve a Campo Felice, provincia de L'Aquila. Le condizioni della piccola non desterebbero preoccupazioni ... romatoday.it
Incidente tra 3 auto sulla Pian d’Assino: 4 feriti, 1 grave http://ow.ly/gHhx106verL #tuttoggi #Cronaca #GubbioeGualdo #anas #evidenza #frontale #incidente #piandassino #scoop #subter #super #vigilidelfuoco - facebook.com facebook
L'aeroporto di Abu Dhabi ha confermato un "incidente" all'aeroporto internazionale Zayed in cui è morto un cittadino asiatico e altri 7 sono rimasti feriti. L'aeroporto è stato colpito da droni iraniani. x.com