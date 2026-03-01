Incidente domestico a Chivasso morto Aldo Bortoluz dopo un mese in ospedale | investito dal ritorno di fiamma mentre alimentava la stufa con l' alcol

A Chivasso, un uomo di 77 anni è deceduto dopo un incidente domestico avvenuto il 2 febbraio. L’uomo, mentre alimentava la stufa con alcol, è stato investito da una fiammata che ha causato gravi ustioni. Dopo un mese di ricovero in ospedale, le ferite non sono state sufficienti a salvarlo.

Non ce l'ha fatta Aldo Bortoluz, l'uomo di 77 anni rimasto ustionato in un grave incidente domestico lo scorso 2 febbraio, a Chivasso, dove abitava. Nelle scorse ore, è morto all'ospedale Cto di Torino. Era ricoverato lì da un mese, con ustioni di secondo e terzo grado nel 30% del corpo.