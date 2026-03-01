Inaugurata l’installazione artistica Maiori Walkin’Art
Da ieri, il corso Reginna di Maiori si trasforma in un percorso artistico con l'inaugurazione di Maiori Walkin'Art. L'installazione coinvolge diverse opere che raccontano, attraverso elementi visivi, la storia e la cultura della città. L'evento segna l'apertura ufficiale di questa iniziativa, che intende valorizzare il patrimonio locale attraverso l'arte pubblica.
Ufficialmente, da ieri il corso Reginna è voce narrante che ricorda alla città la sua storia con Maiori Walkin’Art. Alle 10.00 l’inaugurazione delle installazioni artistiche che diventano racconto identitario e memoria della città, dal periodo più antico all’epoca contemporanea. Sui vasi, volti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Maiori, su Corso Reginna si inaugura la passeggiata Maiori Walkin’ArtSabato 28 febbraio alle ore 10:00 è prevista l'inaugurazione dell'installazione "Maiori Walkin’Art" presso il Corso Reginna a Maiori.
Maiori, sul Corso Reginna prende forma “Maiori Walk’in Art”Arredo urbano e memoria collettiva per raccontare la storia della città Maiori affida al proprio Corso una nuova funzione: raccontarsi.
Maiori, su Corso Reginna si inaugura la passeggiata Maiori Walkin’ArtIl progetto si compone di una serie di panchine che integrano vasi in ceramica vietrese dipinti dall’artista Francesco Raimondi. Le decorazioni illustrano vicende e figure della memoria locale, tra cu ... salernotoday.it
Maiori Walkin’Art si configura nei fatti come un’operazione artistica che mette al centro l’identità collettiva. - facebook.com facebook
Maiori Walkin’Art, sul corso Reginna la passeggiata che racconta la storia della città Domani alle 10 l’inaugurazione dell’installazione artistica con vasi vietresi istoriati e pannelli narranti lungo la principale arteria cittadina. x.com