In pigiama e ciabatte vaga in paese nel cuore della notte | soccorsa dai carabinieri

Una donna in pigiama e ciabatte è stata trovata nel centro del paese durante le ore notturne. Era sola, confusa e visibilmente infreddolita, mentre si aggirava per le strade. I carabinieri sono intervenuti prontamente e l’hanno accompagnata a casa in buone condizioni. L’intervento ha evitato che potesse accadere qualcosa di peggio.

Girava da sola, in piena notte, in pigiama e ciabatte, completamente disorientata e infreddolita. Per fortuna i carabinieri sono intervenuti subito e l'hanno riportata a casa sana e salva. È successo a Castiglione delle Stiviere, comune mantovano al confine con la nostra provincia.