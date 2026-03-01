In pigiama e ciabatte vaga in paese nel cuore della notte | soccorsa dai carabinieri

Una donna in pigiama e ciabatte è stata trovata in paese nel cuore della notte, apparentemente disorientata e infreddolita. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e l’hanno soccorsa, portandola a casa in sicurezza. La vicenda si è svolta senza ulteriori complicazioni, e la donna è stata accompagnata al suo domicilio. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulla situazione.

