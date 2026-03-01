In memoria di Georg Trakl Poeta moderno grande lirico del turbamento dopo la guerra Non volle aderire al cristianesimo

Nel novembre del 1914, a Cracovia, moriva a 27 anni il poeta Georg Trakl, nato a Salisburgo il 3 febbraio 1887. Dopo aver frequentato il ginnasio-liceo fino al sesto anno senza diplomarsi, fu messo dal padre a tirocinio in una farmacia, dove trascorse altri tre anni. Trakl è ricordato come un grande lirico del turbamento post-bellico e per aver rifiutato l’adesione al cristianesimo.

Nei primi di novembre 1914 moriva a Cracovia il poeta Georg Trakl di 27 anni. Nato a Salisburgo il 3 febbraio 1887, vi frequentò i corsi di ginnasio-liceo fino al sesto anno, poi bocciato, dal padre fu messo a tirocinio per altri tre anni in una farmacia. Passati i quali, studiò chimica a Vienna; ma non potè reggere più tardi nella pratica farmaceutica a Innsbruck nè dopo a Vienna in un posto di scrivano al ministero. Infine Ludwig Ficker, editore del Brenner su cui egli pubblicò le prime poesie, gli offerse rifugio e protezione a Mühlau, dove rimase fino allo scoppio della guerra. Un autorevole studioso indica nella storia della lirica tedesca un distacco dell'io (Entichung) progressivo dai romantici all'età moderna e tra i poeti nuovi di questa tendenza nomina in rilievo singolare Georg Trakl.

Sempre ritorni tu, malinconia, Dolcezza dell'anima solitaria, Ardendo si consuma un giorno d'oro. Umile si piega al dolore il sofferente Che d'armonia risuona e di morbida follia. Guarda! Fa scuro ormai. Georg Trakl