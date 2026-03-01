Il Prato affronta oggi alle 14:30 la partita contro l'ultima in classifica del girone E di serie D. L'allenatore chiede ai suoi una prestazione concentrata e aggressiva, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante. La squadra cerca di sfruttare questa occasione per mettere punti pesanti in classifica e migliorare la propria posizione.

Occasione da non fallire per il Prato, che oggi (alle 14:30) fa visita all’ultima forza del girone E di serie D. Trasferta in terra perugina per Risaliti e compagni, chiamati a battere il Cannara, che ha la peggior difesa e il secondo attacco meno prolifico del campionato, per proseguire nella rincorsa ai playoff. "Sappiamo che affrontiamo un avversario che staziona nei bassifondi della classifica, ma che proverà a fare di tutto per alimentare sino alla fine le speranze salvezza - le parole del tecnico dei lanieri, Alessandro Dal Canto - Noi però dobbiamo pensare al nostro cammino e a dare continuità all’ultimo successo. Bisognerà essere bravi ad acuire le situazioni nelle quali il Cannara va in difficoltà, sennò il match resta in equilibrio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"In campo concentrati e aggressivi". Dal Canto vuole tre punti pesanti

