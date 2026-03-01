Impegno col mattatoio del Cemaco Ma da anni cerchiamo di uscirne

Nell’aula consiliare di Porto Recanati il dibattito sul futuro del mattatoio di Villa Potenza si è riacceso. La struttura è gestita dalla società pubblica Cemaco e, negli ultimi vent’anni, dal consorzio Cozoma. L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno nel mantenere attivo il mattatoio, mentre alcuni rappresentanti hanno dichiarato di aver cercato di uscirne da anni.

Nell’aula consiliare di Porto Recanati si è riacceso il dibattito sul futuro del mattatoio di Villa Potenza, legato alla società pubblica Cemaco e, negli ultimi vent’anni, gestito dal consorzio Cozoma. Il gruppo consiliare del Centrodestra Unito ha contestato al sindaco Andrea Michelini la sottoscrizione di una nota con altri sindaci della provincia, in cui si dichiarava la disponibilità a "partecipare anche finanziariamente, in ottica di corresponsabilità delle scelte di promozione e rafforzamento dell’economia del territorio" a una possibile ripresa dell’attività del mattatoio. Secondo Ubaldi quella presa di posizione è un atto politicamente grave, tanto più alla luce della storia dei rapporti tra Porto Recanati e il Cemaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Impegno col mattatoio del Cemaco. Ma da anni cerchiamo di uscirne" Leggi anche: Ucciso a 14 anni, la madre della vittima: "Non cerchiamo vendetta ma giustizia" Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: «Abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra! Al ritorno col Bodo…»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: le parole del difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in... Tutto quello che riguarda Impegno. Temi più discussi: Impegno col mattatoio del Cemaco. Ma da anni cerchiamo di uscirne; Mattatoio a Macerata, via libera alla commissione d'inchiesta. Il sindaco Parcaroli: Mai fatte cose illecite, indagate pure; A Roma il nuovo distretto della visione con Il Centro della Fotografia. Mattatoio, colpo di scena a Macerata: il giudice blocca la vendita, l’asta è da rifareMACERATA Ancora un colpo di scena sulla vicenda del mattatoio: il Tribunale di Macerata ha sospeso la vendita e revocato l’aggiudicazione ... msn.com Mattatoio a Macerata, via libera alla commissione d'inchiesta. Il sindaco Parcaroli: «Mai fatte cose illecite, indagate pure»MACERATA Sì bipartisan alla commissione di indagine sulla questione del mattatoio, non solo per approfondire il discorso dell’ultima asta ... msn.com L'IMPEGNO #sanremo Proiettati i nomi delle donne ammazzate dal 2023 ad oggi facebook Questa l’agenda di oggi sabato 28 febbraio. Continua l’impegno per discutere di referendum e di riforma della giustizia. Vi aspetto! #REFERENDUMGIUSTIZIA #fratelliditalia #GiorgiaMeloni x.com