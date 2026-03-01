Imam e pro Pal in piazza | sono i guardiani del regime

In piazza, un imam e un sostenitore proPal hanno partecipato a una manifestazione, apparendo come rappresentanti del regime. Il conflitto in Iran, che è scoppiato dopo gli attacchi di Usa e Israele, ha portato alla luce il sostegno di queste figure e di associazioni vicine agli ayatollah. La presenza di queste persone è stata notata durante l’evento pubblico.

Potere al Popolo, Anpi e gruppi comunisti in corteo: Giù le mani dall'Iran». L'ossessione per il «sionismo» « Il conflitto in Iran dopo l'attacco di Usa e Israele è stata l'occasione perfetta per rendere manifesta la simpatia di proPal e sigle affini al mondo degli ayatollah. Non si sono certo sprecate le dichiarazioni di vicinanza al regime teocratico di chi ha scelto di mobilitarsi contro l'azione militare intrapresa da Trump. Del resto perché mai parteggiare per due democrazie? Prontissimo il commento dell'italiano convertito all'islam, Davide Piccardo, che esprime «solidarietà all'Iran e al suo popolo contro...

Musulmani della diaspora arruolano Pd e M5S: l'imam di Roma attacca le istituzioni e la sinistra tace. FdI risponde per le rime

