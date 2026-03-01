Illuminare la ciclabile del mare Interesse dalla commissione | Ora bisogna trovare i fondi

La commissione ha mostrato interesse per l'illuminazione della pista ciclabile del mare, sottolineando la necessità di trovare i fondi necessari. Attualmente, non ci sono risorse disponibili, ma Palazzo Merlato sta lavorando per reperirle attraverso accordi con privati e la partecipazione a bandi pubblici. La questione resta aperta fino a quando non saranno individuate le modalità di finanziamento.

In questo momento non ci sono le risorse economiche, ma Palazzo Merlato sta lavorando per trovarle sia dialogando con privati sia cercando bandi pubblici. Questa, in sostanza, la risposta del Comune alla petizione promossa da Fiab Ravenna per realizzare un intervento di illuminazione della pista ciclabile del mare. L’iniziativa, che ha raccolto quasi 500 firme, è stata depositata in Comune lo scorso novembre e, a fine gennaio, è approdata in commissione consiliare 8 ’Lavori Pubblici, Porto, Grandi Infrastrutture, Pnrr, Geologico-Protezione Civile e Subsidenza, Mobilità e Viabilità’. Con la raccolta firme la sezione ravennate della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta chiede di completare l’illuminazione della ciclabile nel tratto tra il centro commerciale Teodora e Punta Marina, lungo via Canale Molinetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

