Abbiamo visitato le cascate dell'Iguazú, attraversando i confini tra Argentina e Brasile, e ci siamo immersi nelle acque delle rapide. Il viaggio è iniziato in Misiones e si è concluso a Santa Catarina, seguendo il corso del fiume e vivendo l’esperienza di nuotare sotto le cascate. La giornata ha visto esplorazioni, scoperte e un tuffo rinfrescante in un paesaggio naturale di grande impatto.

Questo articolo sul viaggio della vita è stato pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair dell'11 febbraio 2026. E ho proprio la stessa goffa andatura, mentre cerco di non chiedermi quali animali potrebbero abitare questo fondo nemmeno melmoso, ma scuro e sfuggente sotto i passetti che riesci a conquistare per arrivare al cuore del salto. Sono appena arrivata e Annelisa non vuole perdere nessuno nella corrente: riportarmi tutta intera ad Awasi Iguazú, il mio campo, è la sua missione per la giornata, che è luminosa come in un film. Non un titolo a caso: precisamente The Mission. Perché è anche a causa di quel film da Oscar del 1987 se ora mi trovo qui, con l’acqua alla vita in mezzo a uno dei mille affluenti senza nome del fiume Paraná, nel punto della mappa dove Argentina e Brasile si uniscono in un solo luogo liquido. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il viaggio della vita: Siamo stati alle grandi cascate dell'Iguazù (e abbiamo fatto il bagno)

