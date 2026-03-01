il vero plus di xiaomi 17 ultra sta nel comparto fotografico

Il Xiaomi 17 Ultra si distingue principalmente per il suo comparto fotografico, che comprende diverse fotocamere di alta qualità e funzionalità avanzate. Il telefono è stato presentato come un modello di punta con un focus evidente sulla capacità di scattare foto di livello superiore. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti indipendentemente dai redattori, anche se l'acquisto tramite i nostri link può generare una commissione per Condé Nast.

Barcellona è sempre un piacere, soprattutto quando ci arrivi per il World Mobile Forum (WMF), la fiera più importante del settore, il termometro che misura l’ambizione tecnologica dei marchi più importanti. In questo scenario, Xiaomi ha appena calato i suoi assi, lanciando dispositivi pronti a ridisegnare la nostra quotidianità, svelando un ecosistema sempre più interconnesso: dallo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, un concentrato di potenza da 1200W e autonomia, allo Xiaomi Watch 5, il primo del brand con Google Gemini integrato di serie. Senza dimenticare lo Xiaomi Tag per il tracciamento intelligente, le REDMI Buds 8 Pro con cancellazione del rumore da record (fino a 55dB) e i Pad 8 Series, i tablet pensati per la produttività in movimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatila serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ultra.

Galaxy s26 delusione: xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra già lanciati globalmenteLa gamma Xiaomi 17, recentemente presentata sui mercati internazionali, comprende due modelli principali: Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17.

