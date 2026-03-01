Il sogno di Alessandro | Da Pesaro alla Virginia seguendo una passione

Alessandro, 26 anni di Pesaro, è stato protagonista di un docufilm mostrato al Cinema Giometti davanti a una platea di 200 persone. Ex studente del liceo scientifico Marconi, ha raccontato il suo percorso, partendo dalla sua città natale e arrivando in Virginia, seguendo una passione. La proiezione ha coinvolto il pubblico con la narrazione della sua esperienza.

Pesaro, 1 marzo 2026 – Alessandro, il 26enne pesarese, coprotagonista del docufilm proiettato al Cinema Giometti, davanti ad una platea di 200 pesaresi, è Sanchioni, ex studente del liceo scientifico Marconi. Oggi Alessandro Sanchioni, detto Sanchio, è un ingegnere meccanico che vive da otto anni negli Stati Uniti d'America. Lavora con soddisfazione e prospettive di carriera per una multinazionale con sede a Richmond in Virginia. Viviana, paladina di un mondo sospeso: "Sveglia all'alba per fare emergere le valli sommerse" Da Pesaro in America Alessandro è uno dei 100mila italiani under35 che ha lasciato l'Italia perché non avrebbe trovato una prospettiva occupazionale e una stabilità economica all'altezza delle sue capacità.

